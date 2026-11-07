Суд Сеула видав ордер на арешт підозрюваного у вбивстві — Korea Herald

Суд у Сеулі, Південна Корея, видав ордер на арешт чоловіка віком близько 60 років, якого підозрюють у вбивстві колишньої дівчини. Рішення ухвалив суддя Західного окружного суду Сеула Пак Сок Кин, пославшись на ризик того, що підозрюваний може втекти, повідомляє Korea Herald.

Обставини справи

Чоловікові висунули обвинувачення у вбивстві жінки віком близько 70 років у його помешканні в районі Пульгван-дон, що в окрузі Инпхьон у Сеулі. Під час слухання щодо досудового тримання під вартою він не відповідав на запитання журналістів, зокрема про мотив.

Поліція виявила підозрюваного непритомним поруч із тілом жінки невдовзі після інциденту. Його доправили до лікарні для надання невідкладної допомоги, а наступного дня після виписки взяли під варту. Під час допиту він переважно визнав висунуті йому обвинувачення, зазначає видання.

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Заяви про переслідування

За даними слідства, жінка тривалий час зазнавала переслідування з боку підозрюваного. Від вересня 2024 року до дня смерті вона чотири рази зверталася до поліції зі скаргами на сталкінг.

Після третього звернення 18 липня поліція затримала чоловіка за порушення заборонного припису. За даними слідства, він прийшов до помешкання жінки та душив її. Поліція просила видати ордер на арешт, однак прокуратура відмовила, пославшись на рак легенів четвертої стадії у чоловіка та потребу в додатковому розслідуванні.

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