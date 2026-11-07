Yamaha zaprezentowała w Mediolanie elektryczny skuter XENTER E, przeznaczony do miejskich podróży po Europie i odpowiadający modelom z silnikami o pojemności 125 cm³. Model pokazano podczas wydarzeń towarzyszących EICMA 2026 wraz z nowym NMAX E. Jak informuje Electrek, dostawy nowego modelu są oczekiwane wiosną 2027 roku.

Silnik i bateria

Skuter otrzymał układ napędowy Yamaha eAxle, w którym silnik elektryczny, kontroler i przekładnia redukcyjna zostały połączone w kompaktowym module zamocowanym do ramy. Moc szczytowa silnika wynosi 7,5 kW, a moment obrotowy — 33,3 Nm. Zgodnie z tymi parametrami model należy do europejskiej kategorii prawa jazdy A1.

W XENTER E zastosowano zintegrowaną baterię o pojemności 3,5 kWh, umieszczoną nisko w podwoziu. Yamaha deklaruje zasięg do 108 km w cyklu WMTC Class 1. Wbudowana ładowarka o mocy 800 W może naładować baterię w około 5,5 godziny z publicznej stacji ładowania. Dla tego modelu będzie także oferowany kabel do ładowania z domowego gniazdka.

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Wyposażenie miejskie

Model wyposażono w 16-calowe koła z przodu i z tyłu. Umieszczenie silnika na ramie umożliwiło zastosowanie tradycyjnego wahacza zamiast układu z silnikiem na tylnym zawieszeniu. Według oceny Electrek powinno to zmniejszyć masę nieresorowaną i może poprawić prowadzenie oraz komfort jazdy.

Wyposażenie XENTER E obejmuje trzy tryby jazdy, system kontroli trakcji, hamowanie rekuperacyjne, tryb jazdy wstecz do manewrowania, system Smart Key oraz 5-calowy wyświetlacz TFT. Łączność ze smartfonem zapewnia nawigację, dane o poziomie naładowania baterii, przypomnienia o konserwacji i wyszukiwanie miejsca parkingowego. Pod siedzeniem znajduje się miejsce na kask integralny, zależnie od jego rozmiaru, przewidziano także port USB-C.

XENTER E wykorzystuje ten sam układ napędowy i baterię co nowy Yamaha NMAX E. Firma nie ogłosiła jeszcze oficjalnych cen na poszczególnych rynkach, jednak wczesne doniesienia z Mediolanu wskazywały na orientacyjną cenę 7 799 euro w Niemczech. Dla skutera przewidziano także akcesoria, w tym szybę przednią i 34-litrowy kufer centralny.

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