Yamaha在米兰发布了XENTER E电动踏板车，该车型面向欧洲城市通勤，性能相当于125cc发动机车型。该车型在EICMA 2026周边活动期间与新款NMAX E一同亮相。正如Electrek报道，新车预计将于2027年春季开始交付。

电机和电池

该踏板车采用Yamaha eAxle动力系统，其中电动机、控制器和减速齿轮组被整合为一个固定在车架上的紧凑单元。电机峰值功率为7.5千瓦，扭矩为33.3牛·米。按这些参数，该车型属于欧洲A1驾驶执照类别。

XENTER E配备了一块容量为3.5千瓦时的集成式电池，低置于底盘中。Yamaha称，其按WMTC Class 1工况计算的续航里程最高可达108公里。内置800瓦充电器可通过公共充电站在约5.5小时内充满电池。该车型还将提供用于家用插座充电的电缆。

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城市使用配置

该车型前后均配备16英寸车轮。将电机布置在车架上，使其能够采用传统摇臂，而非将电机置于后悬架上的设计。Electrek认为，这应能降低非簧载质量，并可能改善操控性和骑行舒适性。

XENTER E配备三种骑行模式、牵引力控制系统、再生制动、用于操控的倒车模式、Smart Key系统以及5英寸TFT显示屏。智能手机连接功能包括导航、电池充电数据、保养提醒和停车位置搜索。座椅下方可容纳一顶全盔，具体取决于头盔尺寸，此外还配有USB-C接口。

XENTER E采用与新款Yamaha NMAX E相同的动力系统和电池。该公司尚未公布各个市场的官方价格，但来自米兰的早期报道显示，其在德国的预估售价为7,799欧元。该踏板车还将提供配件，包括风挡和34升后备箱。

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