Yamaha представила в Милане электроскутер XENTER E, ориентированный на городские поездки по Европе и эквивалентный моделям с двигателем объёмом 125 куб. см. Модель показали во время мероприятий вокруг EICMA 2026 вместе с новым NMAX E. Как сообщает Electrek, поставки новинки ожидаются весной 2027 года.

Двигатель и батарея

Скутер получил силовую установку Yamaha eAxle, в которой электродвигатель, контроллер и редуктор объединены в компактном блоке, закреплённом на раме. Пиковая мощность двигателя составляет 7,5 кВт, а крутящий момент — 33,3 Нм. По этим характеристикам модель относится к европейской категории водительских прав A1.

В XENTER E установили интегрированную батарею ёмкостью 3,5 кВт·ч, размещённую низко в шасси. Yamaha заявляет запас хода до 108 км по циклу WMTC Class 1. Встроенное зарядное устройство мощностью 800 Вт может зарядить батарею примерно за 5,5 часа от общественной зарядной станции. Для модели также предложат кабель для зарядки от бытовой розетки.

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Оснащение для города

Модель оснащена 16-дюймовыми колёсами спереди и сзади. Расположение двигателя на раме позволило использовать традиционный маятник вместо схемы с мотором на задней подвеске. По оценке Electrek, это должно уменьшить неподрессоренную массу и может улучшить управляемость и комфорт езды.

В оснащение XENTER E входят три режима езды, система контроля тяги, рекуперативное торможение, режим заднего хода для маневрирования, система Smart Key и 5-дюймовый TFT-дисплей. Подключение смартфона предусматривает навигацию, данные о заряде батареи, напоминания о техническом обслуживании и поиск места парковки. Под сиденьем есть место для интегрального шлема в зависимости от его размера, также предусмотрен порт USB-C.

XENTER E использует те же силовую установку и батарею, что и новый Yamaha NMAX E. Официальные цены для отдельных рынков компания ещё не объявила, однако ранние сообщения из Милана указывали на ориентировочную цену 7 799 евро в Германии. Для скутера также предусмотрены аксессуары, в частности ветровое стекло и 34-литровый верхний кофр.

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