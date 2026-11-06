Польская теннисистка Магда Линетт вышла в полуфинал турнира WTA 250 Chennai Open в индийском Ченнаи. В четвертьфинале третья сеяная соревнований обыграла японку Май Хонтаму — 4:6, 7:5, 6:4. Матч длился 156 минут.

Как сообщает Interia Sport, Линетт неудачно начала игру: она уступила в первом сете 4:6, а в начале второй партии вновь проиграла свою подачу. Хонтама вела 5:3 и подавала на победу в сете, однако Линетт реализовала брейк-пойнт и сократила отставание.

Возвращение во втором сете

При счёте 4:5 польская теннисистка выиграла гейм на своей подаче и сравняла счёт. После этого Линетт удержала подачу, а в следующем гейме не отдала Хонтоме ни одного очка на приёме. Таким образом, она выиграла вторую партию 7:5 и перевела матч в решающий сет.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В третьей партии Хонтама вновь первой сделала брейк. В пятом гейме японка имела возможность повести 4:1, однако Линетт сохранила отставание в один брейк. В восьмом гейме польская теннисистка реализовала третью возможность на приёме и сравняла счёт — 4:4.

Соперница определится позже

Линетт выиграла следующий гейм на своей подаче, а в десятом создала три матчбола. Хонтама отыграла первые два, но с третьей возможности полька завершила встречу победой. В полуфинале она сыграет с Анастасией Захаровой или Лукрецией Стефанини.

Перед четвертьфиналом Линетт обыграла другую представительницу Японии, Моёку Утидзиму, со счётом 7:6 (5), 6:0. В июле Хонтама победила Линетт на турнире WTA 250 в Афинах — 6:4, 7:5.

Читай нас в