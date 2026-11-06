В США сенатор-республиканец от Висконсина Рон Джонсон собрал пять подписей однопартийцев, необходимых для созыва заседания Республиканской конференции Сената. На нем он хочет обсудить перенос выборов руководства фракции, запланированных на следующую неделю, сообщает The Hill.

Голосование запланировано на вторник

Согласно правилам конференции, председатель Республиканского комитета Сената по вопросам политики Шелли Мур Капито должна созвать заседание, если письменный запрос подпишут как минимум пять сенаторов. Республиканцы уже планируют собраться во вторник утром, чтобы тайным голосованием избрать новую команду руководителей.

Письмо Джонсона свидетельствует о его намерении обсудить перенос голосования до того, как сенаторы заполнят тайные бюллетени по вопросу переизбрания лидера большинства в Сенате Джона Туна и других членов руководства. Джонсон возглавляет бюджетный комитет Сената.

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Вопросы о переизбрании Туна

По данным помощника республиканцев в Сенате, с которым общалось издание, Джонсон добивается отсрочки после того, как советник президента Дональда Трампа поставил под сомнение целесообразность переизбрания Туна. При этом ни один сенатор публично не заявлял о намерении бросить ему вызов. The Hill отмечает, что Тун сохраняет популярность среди коллег-республиканцев.

Советник Трампа Алекс Брузевиц после поражений республиканцев на выборах призвал партию найти новых лидеров. Он заявил, что республиканцы на Капитолийском холме не должны вознаграждать провал. По информации The Hill, потери республиканцев будут стоить им контроля как минимум над семью местами в следующем Конгрессе.

Ранее сенатские консерваторы также пытались отложить выборы руководства после выборов 2024 года, когда республиканцы получили четыре места, принадлежавшие демократам, и завоевали большинство. Тогда эта попытка не увенчалась успехом. В нынешнем избирательном цикле республиканцы собрали более 800 млн долларов на защиту своего большинства в Сенате.

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