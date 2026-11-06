在美国，来自威斯康星州的共和党参议员罗恩·约翰逊已收集到五名党内同僚的签名，这是召开参议院共和党会议所需的数量。据《国会山报》报道，他希望在会上讨论推迟原定于下周举行的党团领导层选举。

投票定于周二举行

根据会议规则，如果至少五名参议员签署书面请求，参议院共和党政策委员会主席谢莉·摩尔·卡皮托必须召开会议。共和党人已计划于周二上午集会，通过无记名投票选出新的领导团队。

约翰逊的信表明，他打算在参议员填写有关连任参议院多数党领袖约翰·图恩及其他领导层成员的无记名选票之前，讨论推迟投票。约翰逊担任参议院预算委员会主席。

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有关图恩连任的问题

据一名与该媒体交谈的参议院共和党助理称，在总统唐纳德·特朗普的一名顾问质疑图恩连任是否合适后，约翰逊正在寻求延期。与此同时，没有任何参议员公开表示有意向他发起挑战。《国会山报》指出，图恩在共和党同僚中仍很受欢迎。

特朗普顾问亚历克斯·布鲁泽维茨在共和党选举失利后呼吁该党寻找新的领导人。他表示，国会山的共和党人不应奖励失败。据《国会山报》报道，共和党的损失将使其失去对下一届国会至少七个席位的控制权。

此前，参议院保守派人士也曾试图在2024年选举后推迟领导层选举，当时共和党赢得了四个原属民主党的席位并获得多数席位。那次尝试未获成功。在当前选举周期中，共和党人为捍卫其在参议院的多数地位筹集了超过8亿美元。

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