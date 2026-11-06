W USA republikański senator z Wisconsin Ron Johnson zebrał pięć podpisów partyjnych kolegów, niezbędnych do zwołania posiedzenia Senackiej Konferencji Republikańskiej. Chce na nim omówić przełożenie wyborów kierownictwa frakcji, zaplanowanych na przyszły tydzień, informuje The Hill.

Głosowanie zaplanowano na wtorek

Zgodnie z zasadami konferencji przewodnicząca Senackiego Republikańskiego Komitetu ds. Polityki Shelley Moore Capito musi zwołać posiedzenie, jeśli pisemny wniosek podpisze co najmniej pięciu senatorów. Republikanie już planują spotkać się we wtorek rano, aby w tajnym głosowaniu wybrać nowy zespół kierowniczy.

List Johnsona wskazuje na jego zamiar omówienia przełożenia głosowania, zanim senatorowie wypełnią tajne karty do głosowania w sprawie ponownego wyboru lidera większości w Senacie Johna Thune'a oraz innych członków kierownictwa. Johnson stoi na czele senackiej komisji budżetowej.

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Pytania dotyczące ponownego wyboru Thune'a

Według asystenta senackich republikanów, z którym rozmawiało wydanie, Johnson zabiega o odroczenie po tym, jak doradca prezydenta Donalda Trumpa zakwestionował zasadność ponownego wyboru Thune'a. Jednocześnie żaden senator nie oświadczył publicznie, że zamierza rzucić mu wyzwanie. The Hill zauważa, że Thune pozostaje popularny wśród republikańskich kolegów.

Doradca Trumpa Alex Bruesewitz po porażkach republikanów w wyborach wezwał partię do znalezienia nowych liderów. Oświadczył, że republikanie na Kapitolu nie powinni nagradzać porażki. Według The Hill straty republikanów będą ich kosztować kontrolę nad co najmniej siedmioma mandatami w następnym Kongresie.

Wcześniej senaccy konserwatyści również próbowali odroczyć wybory kierownictwa po wyborach w 2024 roku, gdy republikanie zdobyli cztery mandaty należące do demokratów i uzyskali większość. Tamta próba nie powiodła się. W obecnym cyklu wyborczym republikanie zebrali ponad 800 mln dolarów na obronę swojej większości w Senacie.

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