В Финляндии исследователи Университета Восточной Финляндии установили, что среди мужчин в возрасте 42–60 лет более высокое соотношение животного белка к растительному было связано с более низким уровнем общего тестостерона. В исследовании приняли участие 2546 мужчин. Об этом сообщает ScienceAlert.

Рацион оценивали в течение четырех дней

Участники подробно фиксировали свой рацион на протяжении четырех дней. Мужчины, сообщившие о наибольшем потреблении животного белка по сравнению с растительным, имели самые низкие показатели свободного тестостерона — гормона, не связанного с белками крови.

В то же время большее потребление растительного белка из незерновых источников, в частности овощей, бобовых и орехов, ассоциировалось с более высоким уровнем свободного тестостерона. Исследователи отметили, что участниками были преимущественно представители европеоидной группы, поэтому результаты могут не распространяться на другие группы населения.

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Разница была небольшой

Ученый Миика Винн-Эллис подчеркнул, что зафиксированные различия в концентрациях тестостерона были статистически значимыми, но относительно небольшими. Исследование не позволяет определить, имеют ли они последствия для здоровья.

В статистическом моделировании на основе наблюдательных данных замена животного белка растительным не имела значимой связи ни с общим, ни со свободным тестостероном. Авторы не могут установить, снижает ли животный белок уровень гормона напрямую и каким может быть механизм такой связи. Они лишь предполагают, что роль могут играть воспалительные маркеры или различные метаболические реакции.

Растительные источники белка обычно содержат больше клетчатки, углеводов и ненасыщенных жирных кислот, тогда как животные могут содержать больше насыщенных жиров и холестерина. Результаты опубликованы в International Journal of Food Sciences and Nutrition.

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