波兰网球选手马格达·利内特晋级印度金奈举行的WTA 250金奈公开赛半决赛。她在四分之一决赛中以4:6、7:5、6:4战胜日本选手本玉真唯。比赛持续了156分钟。

据Interia Sport报道，利内特开局不利：她以4:6输掉首盘，并在第二盘开始时再次被破发。本玉真唯以5:3领先，并发球争取拿下该盘，但利内特兑现了破发点，缩小了差距。

第二盘逆转

在4:5时，波兰选手保住自己的发球局，将比分追平。此后，利内特再次保发，并在下一局接发时没有让本玉真唯拿到任何一分。她因此以7:5赢下第二盘，将比赛带入决胜盘。

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第三盘中，本玉真唯再次率先完成破发。第五局时，这位日本选手有机会将领先扩大至4:1，但利内特将差距维持在一个破发局。第八局，波兰选手在接发时把握住第三次机会，将比分追至4:4。

对手将稍后确定

利内特随后保住自己的发球局，并在第十局创造了三个赛点。本玉真唯挽救了前两个赛点，但波兰选手在第三次机会时锁定胜利。她将在半决赛中对阵阿纳斯塔西娅·扎哈罗娃或卢克雷齐娅·斯特凡尼尼。

在四分之一决赛前，利内特以7:6（5）、6:0击败了另一位日本选手内岛萌夏。7月，本玉真唯在雅典举行的WTA 250赛事中以6:4、7:5战胜利内特。

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