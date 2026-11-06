Polska tenisistka Magda Linette awansowała do półfinału turnieju WTA 250 Chennai Open w indyjskim Chennai. W ćwierćfinale trzecia rozstawiona zawodniczka pokonała Japonkę Mai Hontamę — 4:6, 7:5, 6:4. Mecz trwał 156 minut.

Jak podaje Interia Sport, Linette źle rozpoczęła spotkanie: przegrała pierwszego seta 4:6, a na początku drugiej partii ponownie straciła podanie. Hontama prowadziła 5:3 i serwowała po zwycięstwo w secie, jednak Linette wykorzystała break point i zmniejszyła stratę.

Powrót w drugim secie

Przy stanie 4:5 Polka wygrała gema przy własnym podaniu i wyrównała wynik. Następnie Linette utrzymała serwis, a w kolejnym gemie nie oddała Hontamie ani jednego punktu przy odbiorze. Tym samym wygrała drugą partię 7:5 i doprowadziła do decydującego seta.

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W trzeciej partii Hontama ponownie jako pierwsza przełamała podanie. W piątym gemie Japonka miała okazję objąć prowadzenie 4:1, ale Linette utrzymała stratę jednego przełamania. W ósmym gemie polska tenisistka wykorzystała trzecią okazję przy odbiorze i wyrównała na 4:4.

Rywalka zostanie wyłoniona później

Linette wygrała kolejnego gema przy własnym podaniu, a w dziesiątym wypracowała trzy piłki meczowe. Hontama obroniła dwie pierwsze, ale przy trzeciej okazji Polka zakończyła spotkanie zwycięstwem. W półfinale zagra z Anastazją Zacharową lub Lukrecją Stefanini.

Przed ćwierćfinałem Linette pokonała inną reprezentantkę Japonii, Moyukę Uchijimę, wynikiem 7:6 (5), 6:0. W lipcu Hontama wygrała z Linette w turnieju WTA 250 w Atenach — 6:4, 7:5.

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