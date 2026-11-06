Командующий Силами обороны Уганды генерал Мухоози Кайнеругаба заявил, что через несколько месяцев передаст командование квалифицированному офицеру. В то же время он сообщил, что останется как минимум еще на год, не уточнив дату передачи должности. Об этом сообщает The Rio Times.

Заявление в соцсети

Кайнеругаба опубликовал заявление 6 ноября в соцсети X. Он написал, что его время на должности Chief of Defence Forces подходит к концу. Эта должность предусматривает командование Силами обороны Уганды — национальной армией страны — под руководством президента как верховного главнокомандующего.

Генерал также заявил, что после передачи командования посвятит жизнь Христу. Из его сообщений неясно, идет ли речь о завершении службы в армии в целом или только об уходе с должности командующего.

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Должность и предложение по зарплатам

Мухоози Кайнеругаба является сыном президента Уганды Йовери Мусевени, который находится у власти с 1986 года. Мусевени назначил его командующим Силами обороны 21 марта 2024 года. В конце августа 2026 года Кайнеругаба также написал в X, что намерен баллотироваться в президенты в 2031 году.

Отдельно генерал предложил со следующего финансового года установить базовую зарплату для рядовых военнослужащих на уровне 2 млн угандийских шиллингов — примерно 500 долларов США. Это остается предложением: в публикации не говорится о его утверждении или источниках финансирования.

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