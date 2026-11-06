Dowódca Sił Obronnych Ugandy generał Muhoozi Kainerugaba oświadczył, że za kilka miesięcy przekaże dowództwo wykwalifikowanemu oficerowi. Jednocześnie poinformował, że pozostanie jeszcze co najmniej rok, nie precyzując daty przekazania stanowiska. Informuje o tym The Rio Times.

Oświadczenie w mediach społecznościowych

Kainerugaba opublikował oświadczenie 6 listopada w serwisie społecznościowym X. Napisał, że jego czas na stanowisku Chief of Defence Forces dobiega końca. Stanowisko to oznacza dowodzenie Siłami Obronnymi Ugandy, czyli narodową armią kraju, pod zwierzchnictwem prezydenta jako naczelnego dowódcy.

Generał oświadczył również, że po przekazaniu dowództwa poświęci życie Chrystusowi. Z jego wpisów nie wynika jasno, czy chodzi o zakończenie służby w armii w ogóle, czy jedynie o ustąpienie ze stanowiska dowódcy.

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Stanowisko i propozycja dotycząca wynagrodzeń

Muhoozi Kainerugaba jest synem prezydenta Ugandy Yoweriego Museveniego, który sprawuje władzę od 1986 roku. Museveni mianował go dowódcą Sił Obronnych 21 marca 2024 roku. Pod koniec sierpnia 2026 roku Kainerugaba napisał także w serwisie X, że zamierza kandydować na prezydenta w 2031 roku.

Osobno generał zaproponował, aby od następnego roku finansowego ustalić podstawowe wynagrodzenie dla szeregowych żołnierzy na poziomie 2 mln szylingów ugandyjskich, czyli około 500 dolarów amerykańskich. Pozostaje to propozycją: we wpisie nie ma mowy o jej zatwierdzeniu ani źródłach finansowania.

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