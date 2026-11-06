乌干达国防军司令穆胡兹·凯内鲁加巴将军表示，他将在几个月后把指挥权移交给一名合格的军官。同时，他称自己至少还将留任一年，但未说明职位交接的日期。The Rio Times报道。

社交媒体声明

凯内鲁加巴于11月6日在社交媒体平台X上发布了声明。他写道，自己担任国防军司令的时间即将结束。该职位负责指挥乌干达国防军，即该国的国家军队，总统作为武装部队最高统帅对其进行领导。

这名将军还表示，在移交指挥权后，他将把生命奉献给基督。他的帖文并未明确说明，这是否意味着他将完全结束军旅生涯，还是仅卸任司令一职。

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职位与薪资提议

穆胡兹·凯内鲁加巴是乌干达总统约韦里·穆塞韦尼之子，穆塞韦尼自1986年以来一直掌权。穆塞韦尼于2024年3月21日任命他为国防军司令。2026年8月底，凯内鲁加巴还在X上写道，他打算在2031年竞选总统。

此外，这名将军提议从下一财政年度起，将普通军人的基本工资设定为200万乌干达先令，约合500美元。这仍只是一项提议：帖文没有提及该提议是否获得批准，也没有说明资金来源。

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