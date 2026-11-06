В Польше Польская крестьянская партия (PSL) создала парламентскую группу, которая должна заняться предложением «конституционного перезапуска» Конституционного трибунала. Предварительную готовность работать в ней выразили представители Конфедерации, клуба «Развитие Плюс», партии «Польша 2050» и депутатского круга «Вместе». В то же время «Гражданская коалиция» и «Левые» заявили, что не будут участвовать в работе группы, сообщает RMF24.

Кто присоединится к работе

От Конфедерации в группе PSL должны работать депутаты Гжегож Плачек и Михал Вавер. Клуб «Развитие Плюс» делегирует Кшиштофа Щуцкого и Павела Яблоньского, а «Польшу 2050» будет представлять министр цифровизации Михал Граматика. Депутатский круг «Вместе» также согласился присоединиться к дискуссии.

Сопредседатель «Вместе» Адриан Зандберг заявил, что его объединение предлагает прекратить действующие сроки полномочий судей Трибунала, избранных обеими сторонами политического спора, и закрепить новые правила на конституционном уровне. Депутат Эльжбета Буркевич из «Центра» сообщила, что её клуб ещё не обсуждал этот вопрос. Глава парламентского клуба «Гражданской коалиции» Збигнев Конвиньский заявил, что его политическая сила не планирует участвовать в работе группы. Глава клуба «Левых» Анна-Мария Жуковская выступила против инициативы, считая, что она ведёт к изменению политической системы страны.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Что предусматривает инициатива PSL

Проект конституционных изменений предусматривает, что Национальное собрание Польши — совместное заседание Сейма и Сената — по мотивированному обращению Национального совета судейства могло бы признать Конституционный трибунал устойчиво неспособным выполнять свои функции. Для этого потребовалось бы решение большинством не менее трёх пятых от установленного состава Национального собрания, то есть не менее 336 голосов.

После такого решения Национальное собрание тем же квалифицированным большинством должно было бы одним голосованием избрать 15 судей Трибунала: по пять на сроки полномочий продолжительностью три, шесть и девять лет. Кандидатуры представлял бы маршалок Сейма после получения заключений, в частности первых председателей Верховного суда и Высшего административного суда, а также при предварительном согласии президента.

Для внесения проекта изменений в Конституцию необходимы подписи не менее 92 депутатов. Для окончательного принятия поправок необходимы не менее двух третей голосов в Сейме и абсолютное большинство в Сенате. Партия «Право и справедливость» со своей стороны объявила о намерении создать отдельную парламентскую группу по событиям вокруг Конституционного трибунала.

Читай нас в