在波兰，波兰人民党（PSL）成立了一个议会小组，负责研究“宪法性重启”宪法法庭的提议。联盟党、“发展加”俱乐部、波兰2050党和“共同”议员团体的代表初步表示愿意参与。同时，公民联盟和左翼表示不会参加该小组的工作，RMF24报道。

谁将参与工作

联盟党方面，将由议员格热戈日·普瓦切克和米哈乌·瓦韦尔在PSL小组中工作。“发展加”俱乐部将派遣克日什托夫·什楚茨基和帕维乌·亚布翁斯基，波兰2050党则由数字化部长米哈乌·格拉马蒂卡代表。“共同”议员团体也同意加入讨论。

“共同”党联合主席阿德里安·赞德贝格表示，其组织提议终止由政治争端双方选出的法庭法官的现任任期，并在宪法层面确立新规则。“中央”党的议员埃尔日别塔·布尔凯维奇表示，她所在的俱乐部尚未讨论这一问题。公民联盟议会俱乐部主席兹比格涅夫·孔温斯基表示，其政治力量不计划参加该小组的工作。左翼俱乐部负责人安娜-玛丽亚·茹科夫斯卡反对这一倡议，认为这将导致该国政治体制发生变化。

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PSL倡议的内容

宪法修正案草案规定，波兰国民议会——即众议院和参议院的联席会议——可根据国家司法委员会提出的有理由申请，认定宪法法庭持续无法履行其职能。这需要国民议会法定成员中至少五分之三多数作出决定，即至少336票。

作出此类决定后，国民议会将以同样的特别多数在一次投票中选出15名法庭法官：分别选出5人，任期为三年、六年和九年。候选人将由众议院议长在征求意见后提出，其中包括最高法院和最高行政法院第一院长的意见，并须获得总统事先同意。

提交宪法修正案草案需要至少92名议员签名。修正案最终通过需要在众议院获得至少三分之二的票数，并在参议院获得绝对多数。法律与公正党则宣布，计划就围绕宪法法庭的事件成立一个单独的议会小组。

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