В Высшем земельном суде Дюссельдорфа в Германии начался процесс против 61-летнего Петера Фицека. Он называл себя королём Германии и был связан с проектом «Королевство Германия». Издание сообщает об этом деле из Дюссельдорфа.

Проект в центре дела

Как сообщает Der Spiegel, Фицек называл себя королём, а его сторонники платили деньги. Издание пишет, что в рамках процесса суд должен рассмотреть вопрос, чем было «Королевство Германия»: бизнес-моделью или антигосударственным бредом.

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Начало процесса

Der Spiegel характеризует Фицека как самопровозглашённого короля Германии. Издание также ставит вопрос о том, серьёзно ли Фицек воспринимает все эти заявления. На фотографии к публикации Фицек изображён перед Высшим земельным судом Дюссельдорфа до начала процесса. Материал об открытии процесса был опубликован 6 ноября 2026 года. Вопрос о характере проекта издание представляет как центральный для судебного разбирательства по этому делу.

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