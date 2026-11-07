У Дюссельдорфі почався суд над самопроголошеним королем Фіцеком — Der Spiegel

У Вищому земельному суді Дюссельдорфа в Німеччині розпочався процес проти 61-річного Петера Фіцека. Він називав себе королем Німеччини та був пов’язаний із проєктом «Королівство Німеччина». Видання повідомляє про цю справу з Дюссельдорфа.

Проєкт у центрі справи

Як повідомляє Der Spiegel, Фіцек називав себе королем, а його прихильники сплачували гроші. Видання пише, що в межах процесу суд має розглянути питання, чим було «Королівство Німеччина»: бізнес-моделлю чи антидержавним маренням.

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Початок процесу

Der Spiegel характеризує Фіцека як самопроголошеного короля Німеччини. Видання також ставить питання, чи Фіцек серйозно сприймає всі ці заяви. На фотографії до публікації Фіцек зображений перед Вищим земельним судом Дюссельдорфа до початку процесу. Матеріал про відкриття процесу опублікували 6 листопада 2026 року. Питання щодо характеру проєкту видання подає як центральне для судового розгляду у цій справі.

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