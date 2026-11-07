W Wyższym Sądzie Krajowym w Düsseldorfie w Niemczech rozpoczął się proces przeciwko 61-letniemu Peterowi Fitzekowi. Nazywał siebie królem Niemiec i był związany z projektem „Królestwo Niemiec”. Wydanie informuje o tej sprawie z Düsseldorfu.

Projekt w centrum sprawy

Jak informuje Der Spiegel, Fitzek nazywał siebie królem, a jego zwolennicy wpłacali pieniądze. Wydanie pisze, że w ramach procesu sąd ma rozpatrzyć kwestię, czym było „Królestwo Niemiec”: modelem biznesowym czy antypaństwowym urojeniem.

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Początek procesu

Der Spiegel charakteryzuje Fitzeka jako samozwańczego króla Niemiec. Wydanie stawia również pytanie, czy Fitzek traktuje wszystkie te twierdzenia poważnie. Na fotografii dołączonej do publikacji Fitzek jest przedstawiony przed Wyższym Sądem Krajowym w Düsseldorfie przed rozpoczęciem procesu. Materiał o otwarciu procesu opublikowano 6 listopada 2026 roku. Wydanie przedstawia pytanie o charakter projektu jako centralne dla postępowania sądowego w tej sprawie.

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