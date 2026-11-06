Более 100 активистов в пятницу проникли на строительную площадку дата-центра Microsoft в Амстердаме, Нидерланды. Участники акции поднялись на краны и развесили воздушные шары, в то время как полиция находилась на месте, сообщает Deutsche Welle.

Требование приостановить строительство

Акция в Амстердаме открыла два дня запланированных протестов в 16 странах. Коалиция Stop Dirty Data Centres требует приостановить масштабное строительство дата-центров для искусственного интеллекта, пока правительства не установят более четкие правила для таких проектов.

Активисты заявляют, что дата-центры создают нагрузку на электросети и водоснабжение, конкурируют за ресурсы с жилищным сектором и другими предприятиями, а также ставят под угрозу климатические цели. Они также выражают обеспокоенность возможной потерей рабочих мест и концентрацией влияния в технологических компаниях. В то же время коалиция не призывает закрывать уже существующие дата-центры.

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Реакция компаний

Владелец площадки Pure Data Centres, который планирует инвестировать в проект более 1 млрд долларов (890 млн евро), призвал протестующих безопасно покинуть территорию и обсудить свои опасения. Microsoft заявила, что уважает право людей мирно выражать свои взгляды, но не одобряет незаконные действия.

Среди других запланированных мероприятий коалиция назвала марш в Дублине, протест возле парламента Польши и демонстрацию против другого дата-центра Microsoft в Дании. В Нидерландах около 200 дата-центров уже работают, строятся или запланированы.

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