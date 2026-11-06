Ponad 100 aktywistów w piątek wtargnęło na plac budowy centrum danych Microsoftu w Amsterdamie w Niderlandach. Uczestnicy akcji weszli na dźwigi i zawiesili balony, podczas gdy na miejscu była policja, podaje Deutsche Welle.

Żądanie wstrzymania budowy

Akcja w Amsterdamie rozpoczęła dwa dni zaplanowanych protestów w 16 krajach. Koalicja Stop Dirty Data Centres domaga się wstrzymania zakrojonej na szeroką skalę budowy centrów danych dla sztucznej inteligencji, dopóki rządy nie ustanowią jaśniejszych zasad dla takich projektów.

Aktywiści twierdzą, że centra danych obciążają sieci energetyczne i zaopatrzenie w wodę, konkurują o zasoby z sektorem mieszkaniowym i innymi przedsiębiorstwami, a także zagrażają celom klimatycznym. Wyrażają również obawy dotyczące możliwej utraty miejsc pracy i koncentracji wpływów w firmach technologicznych. Jednocześnie koalicja nie wzywa do zamykania już istniejących centrów danych.

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Reakcja firm

Właściciel terenu, Pure Data Centres, który planuje zainwestować w projekt ponad 1 mld dolarów (890 mln euro), wezwał protestujących do bezpiecznego opuszczenia terenu i omówienia swoich zastrzeżeń. Microsoft oświadczył, że szanuje prawo ludzi do pokojowego wyrażania poglądów, ale nie popiera nielegalnych działań.

Wśród innych planowanych wydarzeń koalicja wymieniła marsz w Dublinie, protest przy parlamencie Polski oraz demonstrację przeciwko innemu centrum danych Microsoftu w Danii. W Niderlandach około 200 centrów danych już działa, jest budowanych lub planowanych.

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