周五，100多名活动人士进入了荷兰阿姆斯特丹一处微软数据中心的建筑工地。参与行动者爬上起重机并悬挂气球，警方当时在现场，德国之声报道。

要求暂停建设

阿姆斯特丹的行动拉开了16个国家为期两天的计划抗议活动序幕。Stop Dirty Data Centres联盟要求暂停大规模建设用于人工智能的数据中心，直至各国政府为此类项目制定更明确的规则。

活动人士表示，数据中心给电网和供水带来压力，与住房部门和其他企业争夺资源，并危及气候目标。他们还对可能出现的工作岗位流失以及科技公司影响力集中表示担忧。同时，该联盟并未呼吁关闭现有的数据中心。

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公司回应

场地所有者Pure Data Centres计划向该项目投资超过10亿美元（8.9亿欧元），该公司呼吁抗议者安全离开现场并讨论他们的担忧。微软表示，尊重人们和平表达观点的权利，但不认同非法行动。

该联盟列出的其他计划活动包括在都柏林举行游行、在波兰议会附近举行抗议，以及在丹麦针对另一座微软数据中心举行示威。在荷兰，约有200座数据中心已经投入运营、正在建设或处于规划中。

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