Індія перемогла Нову Зеландію за методом DLS і повела 2:0 — Channel NewsAsia

Збірна Індії з крикету в Новій Зеландії перемогла господарів на чотири рани за методом Дакворта—Льюїса—Стерна (DLS) та повела 2:0 у серії з п’яти одноденних матчів. Поєдинок у Веллінгтоні скоротили через дощ до 47 оверів для кожної команди, а гру завершили достроково, коли Індія мала 113 ранів за сім вікетів. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Нова Зеландія набрала 134 рани

Нова Зеландія першою вийшла бити, але індійські швидкі боулери не дозволили господарям набрати темп. Команда завершила інінгс із 134 ранами за 41 овер.

Даріл Мітчелл став найрезультативнішим гравцем господарів, набравши 55 ранів із 104 м’ячів. Капітан новозеландців Мітчелл Сантнер додав 31 ран із 38 м’ячів.

Аукіб Набі на початку інінгсу вибив Тіма Сайферта та Вілла Янга, причому вікет Сайферта став для нього першим у міжнародному крикеті. Гурнур Брар оформив овер без пропущених ранів із двома вікетами, вибивши Тома Летема та Гленна Філліпса. Брар завершив матч із показником чотири вікети за 30 ранів і був визнаний гравцем матчу, а Набі, Аншул Камбодж та Аксар Пател взяли по два вікети.

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Індія втратила сім вікетів

Під час погоні за ціллю Джейкоб Даффі першим м’ячем індійського інінгсу вибив капітана гостей Шубмана Гілла, а в наступному овері — Вірата Колі. Рохіт Шарма забезпечив Індії стартові рани, однак після відрізка Кайла Джеймісона команда мала 47 ранів за чотири вікети.

Шреяс Айєр набрав 30 ранів із 46 м’ячів і допоміг стабілізувати інінгс. Кей Ел Рахул залишився непереможеним із 26 ранами за 38 м’ячів, зокрема виконавши два фори та дві шістки. Коли дощ знову зупинив матч, Індії бракувало ще 22 ранів до перемоги, однак перерахунок за методом DLS приніс їй перемогу.

Гілл сказав, що очікував легшої погоні, проте поле виявилося складним. Наступний матч серії відбудеться у вівторок у Гамільтоні.

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