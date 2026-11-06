澳大利亚法院拒绝为14岁少年保释——ABC News Australia

澳大利亚珀斯少年法院拒绝为一名14岁男孩保释。该男孩被控在该市东北部埃伦布鲁克涉嫌参与对一名13岁少年的集体袭击后，犯有加重持械抢劫和造成身体伤害罪。该事件被拍成视频并在社交媒体上传播，ABC News报道。

案件情况

法庭在听证会上获悉，周日，这名13岁男孩在埃伦布鲁克与一个由6至8人组成的团体会面。根据法庭上公布的信息，在第一次冲突中，他遭到拳打脚踢。此后，他在埃伦布鲁克另一处地点再次遇到该团体。据调查人员称，他在那里遭到持刀威胁，并被殴打了5至10分钟。

法庭还获悉，被控的14岁男孩据称踢了受害者的脸，导致其仰面倒地。根据听证材料，这名少年被拖在地上、遭到殴打，并被迫说出侮辱性的话。袭击后，他的T恤和毛衣被拿走。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

这名男孩自行回到家中，随后前往米德兰医院就诊。医院发现他脑震荡、头部有数个肿包、眼下淤青，以及上半身和下半身挫伤。

法院决定和调查

治安法官乔安妮·安德雷蒂奇指出，这名14岁被告此前没有犯罪记录，但涉嫌罪行极其严重，控方拥有“非常强有力的案件”。该案的下一次听证会定于11月底举行。

警方表示，调查仍在继续，执法人员已确认其他可能涉案人员。居民被呼吁不要私自执法，不要威胁报复，也不要公布涉嫌参与袭击者的姓名、照片或个人资料。

关注我们在