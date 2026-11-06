Sąd dla nieletnich w australijskim Perth odmówił zwolnienia za kaucją 14-letniemu chłopcu oskarżonemu o rozbój z użyciem broni w okolicznościach obciążających oraz spowodowanie obrażeń ciała po domniemanym grupowym ataku na 13-letniego nastolatka w Ellenbrook, na północnym wschodzie miasta. Incydent został nagrany i rozpowszechniony w mediach społecznościowych, informuje ABC News.

Okoliczności sprawy

Podczas rozprawy sąd usłyszał, że w niedzielę 13-letni chłopiec spotkał się w Ellenbrook z grupą od sześciu do ośmiu osób. Według informacji przedstawionych w sądzie, podczas pierwszego starcia był bity rękami i kopany. Później ponownie spotkał grupę w innym miejscu w Ellenbrook, gdzie, według śledczych, grożono mu nożem i bito go przez pięć do dziesięciu minut.

Sąd usłyszał również, że oskarżony 14-letni chłopiec miał rzekomo kopnąć pokrzywdzonego w twarz, przez co ten upadł na plecy. Z materiałów z rozprawy wynika, że nastolatek był ciągnięty po ziemi, bity i zmuszany do wypowiadania upokarzających rzeczy. Po ataku zabrano mu koszulkę i sweter.

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Chłopiec zdołał samodzielnie dotrzeć do domu, a następnie zgłosił się do szpitala Midland. Stwierdzono u niego wstrząśnienie mózgu, kilka guzów na głowie, siniaki pod oczami oraz obrażenia górnej i dolnej części ciała.

Decyzja sądu i śledztwo

Sędzia pokoju Joanne Andretich zaznaczyła, że 14-letni oskarżony nie był wcześniej karany, jednak domniemane przestępstwo jest wyjątkowo poważne, a oskarżenie ma „bardzo mocną sprawę”. Kolejną rozprawę wyznaczono na koniec listopada.

Policja poinformowała, że śledztwo trwa, a funkcjonariusze ustalili inne osoby, które mogą być powiązane z incydentem. Mieszkańców wezwano, by nie wymierzali sprawiedliwości na własną rękę, nie grozili zemstą oraz nie publikowali nazwisk, zdjęć ani danych osobowych domniemanych uczestników ataku.

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