Исследователи зафиксировали повторяющиеся кратковременные пики концентраций химических веществ в воздухе пяти маникюрных салонов Нью-Йорка. Такие колебания могут оставаться незамеченными при оценке, основанной только на средних показателях за всю рабочую смену, сообщает News-Medical со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Risk Analysis.

Измерения в течение недели

Ученые в течение недели ежеминутно отслеживали качество воздуха в салонах. Работу возглавил специалист по гигиене труда и промышленной гигиене А. Майкл Иерарди из Высшей школы общественного здравоохранения и политики здравоохранения Городского университета Нью-Йорка. Для наблюдений объединили непрерывный мониторинг с помощью фотоионизационного детектора с отбором проб через трубки термодесорбции, позволяющие определять отдельные химические вещества.

Чаще всего в воздухе выявляли этилацетат, ацетон, н-бутилацетат и метилацетат — быстро испаряющиеся растворители, используемые, в частности, в лаках и средствах для снятия покрытия. Их уровни в целом были выше, чем у ксилолов, метилметакрилата, бензола и этилметакрилата. Метакрилаты связывают с материалами для искусственных ногтей.

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Оценка потенциальных рисков

Бензол обнаруживали в воздухе салонов в низких концентрациях. В то же время расчетный пожизненный риск рака при некоторых сценариях воздействия превышал ориентир Агентства по охране окружающей среды США — один случай на миллион — в нескольких салонах. Оценки неонкологических рисков в основном не превышали соответствующий ориентир, однако верхняя граница расчетов была выше него в салоне с наибольшими зафиксированными концентрациями летучих органических соединений.

Авторы отметили, что профессиональные пределы воздействия обычно рассчитаны на здоровых небеременных взрослых мужчин при стандартной восьмичасовой смене. По их мнению, это может недостаточно учитывать потребности работниц репродуктивного возраста, которые составляют значительную часть персонала маникюрных салонов. Исследование не оценивало симптомы работников и не устанавливало источники каждого отдельного пика концентраций, но его результаты поддерживают использование показателей пиковых значений вместе со средними показателями за смену.

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