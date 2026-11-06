В США анализ более 28 тысяч сообщений о нежелательных реакциях, поданных в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в 2017–2025 годах, показал: напитки и добавки с кофеином чаще фигурировали в сообщениях о сердечно-сосудистых проблемах, чем продукты без кофеина. Как сообщает The National, данные проанализировали ученые Медицинской школы Университета Виргинии.

Почти половина сообщений о сердечно-сосудистых событиях, связанных с продуктами с кофеином, касалась людей в возрасте 18–34 лет. Исследователи изучили сообщения по различным категориям товаров, среди которых были безалкогольные напитки, заменители пищи, протеиновые батончики, смузи и витамины.

Более частые сообщения о нарушениях работы сердца

В сообщениях, связанных с продуктами с кофеином, остановка сердца фигурировала примерно в 11 раз чаще, чем в случаях с продуктами без кофеина. В материалах об энергетических напитках и добавках инфаркты упоминались примерно в 4,5 раза чаще, а нарушения сердечного ритма или ощущение сердцебиения — в четыре раза чаще.

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Повышенная частота сердечных сокращений, боль в груди и обмороки встречались более чем вдвое чаще среди людей, употреблявших продукты с кофеином или другими стимуляторами. Грегори Маркус, глава Американской ассоциации сердца, подчеркнул, что этот анализ не доказывает причинно-следственной связи, поскольку на результаты могли повлиять другие факторы.

Энергетики и другие стимуляторы

Кардиолог из Дубая Хешам Таел сообщил, что в последние годы чаще видит молодых пациентов с жалобами на сердце после употребления большого количества энергетиков. По его словам, такие пациенты нередко одновременно употребляли предтренировочные добавки или никотиновые продукты, испытывали недостаток сна либо занимались интенсивными физическими упражнениями.

Врач отметил, что энергетики могут содержать несколько стимуляторов, а гуарана является дополнительным источником кофеина. В источнике также указано, что обезвоживание во время интенсивных тренировок может усиливать воздействие кофеина на организм. В Объединенных Арабских Эмиратах энергетики облагаются 100-процентным акцизным налогом, а лицам младше 16 лет запрещено их покупать.

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