在美国，对2017年至2025年间提交给美国食品药品监督管理局（FDA）的逾2.8万份不良反应报告进行的分析显示，含咖啡因饮料和补充剂在心血管问题报告中出现的频率高于不含咖啡因的产品。正如The National报道，这些数据由弗吉尼亚大学医学院的科学家分析。

与含咖啡因产品相关的心血管事件报告中，近一半涉及18至34岁的人群。研究人员考察了不同产品类别的报告，其中包括非酒精饮料、代餐、蛋白棒、冰沙和维生素。

心脏异常报告更为频繁

在与含咖啡因产品有关的报告中，心脏骤停出现的频率约为不含咖啡因产品相关案例的11倍。在有关能量饮料和补充剂的材料中，心脏病发作被提及的频率约高4.5倍，心律失常或心悸感则高出四倍。

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在食用含咖啡因或其他兴奋剂产品的人群中，心率升高、胸痛和昏厥的发生频率高出一倍以上。美国心脏协会主席格雷戈里·马库斯强调，这项分析并不能证明因果关系，因为结果可能受到其他因素影响。

能量饮料和其他兴奋剂

迪拜心脏病专家赫沙姆·塔耶尔表示，近年来，他更常见到在大量饮用能量饮料后出现心脏不适的年轻患者。据他所说，这些患者往往还同时使用了训练前补充剂或尼古丁产品、睡眠不足，或进行了高强度体育锻炼。

该医生指出，能量饮料可能含有多种兴奋剂，而瓜拉纳是额外的咖啡因来源。消息来源还指出，在高强度训练期间脱水可能会增强咖啡因对身体的影响。在阿拉伯联合酋长国，能量饮料被征收100%的消费税，16岁以下者被禁止购买。

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