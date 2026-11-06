W Stanach Zjednoczonych analiza ponad 28 tys. zgłoszeń działań niepożądanych przekazanych do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) w latach 2017–2025 wykazała, że napoje i suplementy zawierające kofeinę częściej pojawiały się w zgłoszeniach dotyczących problemów sercowo-naczyniowych niż produkty bez kofeiny. Jak informuje The National, dane przeanalizowali naukowcy ze Szkoły Medycznej Uniwersytetu Wirginii.

Niemal połowa zgłoszeń dotyczących zdarzeń sercowo-naczyniowych związanych z produktami zawierającymi kofeinę dotyczyła osób w wieku 18–34 lat. Badacze przeanalizowali zgłoszenia dotyczące różnych kategorii produktów, w tym napojów bezalkoholowych, zamienników posiłków, batonów proteinowych, smoothie i witamin.

Częstsze zgłoszenia zaburzeń pracy serca

W zgłoszeniach związanych z produktami zawierającymi kofeinę zatrzymanie krążenia występowało około 11 razy częściej niż w przypadkach dotyczących produktów bez kofeiny. W materiałach dotyczących napojów energetycznych i suplementów zawały serca były wymieniane około 4,5 raza częściej, a zaburzenia rytmu serca lub odczuwanie kołatania serca — cztery razy częściej.

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Podwyższone tętno, ból w klatce piersiowej i omdlenia występowały ponad dwukrotnie częściej wśród osób spożywających produkty z kofeiną lub innymi stymulantami. Gregory Marcus, przewodniczący American Heart Association, podkreślił, że analiza ta nie dowodzi związku przyczynowo-skutkowego, ponieważ na wyniki mogły wpłynąć inne czynniki.

Napoje energetyczne i inne stymulanty

Kardiolog z Dubaju Hesham Tayel powiedział, że w ostatnich latach częściej obserwuje młodych pacjentów z dolegliwościami sercowymi po spożyciu dużych ilości napojów energetycznych. Jak zaznaczył, tacy pacjenci często jednocześnie stosowali suplementy przedtreningowe lub produkty nikotynowe, cierpieli na niedobór snu albo podejmowali intensywny wysiłek fizyczny.

Lekarz zaznaczył, że napoje energetyczne mogą zawierać kilka stymulantów, a guarana jest dodatkowym źródłem kofeiny. W źródle wskazano również, że odwodnienie podczas intensywnych treningów może nasilać wpływ kofeiny na organizm. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich napoje energetyczne są objęte 100-procentowym podatkiem akcyzowym, a osobom poniżej 16. roku życia nie wolno ich kupować.

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