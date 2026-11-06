В австралийском штате Новый Южный Уэльс 35-летний Дэниел Тернбулл умер в октябре 2022 года в исправительном центре Батерст после того, как за одни сутки выпил 237 стаканов воды. Мужчина с диагнозом шизофрения находился в одиночной камере под круглосуточным видеонаблюдением ради его безопасности, сообщает ABC News.

Чрезмерное употребление воды не заметили

Тернбулла поместили в камеру под наблюдением после того, как он сообщил о голосах и выразил страх перед другими заключёнными. Медсестра также установила, что в течение предыдущих двух недель он пропустил несколько доз антипсихотических препаратов. До консультации психиатра, назначенной через три дня, его решили держать в изоляции.

К моменту падения мужчина провёл в камере более 50 часов. На второй день он выпил до 70 стаканов воды, а на третий — около 40 литров. Непосредственно перед падением Тернбулл выпил около 50 стаканов за полчаса. Он стал дезориентированным, его тошнило, он шатался, а затем упал и ударился головой о стену.

Вскрытие установило, что избыток воды привёл к опасному снижению уровня натрия в крови и отёку мозга — гипонатриемии. Заместитель коронера штата Эрин Кеннеди пришла к выводу, что это состояние можно было предотвратить при тщательном мониторинге и если бы сотрудники знали об опасности чрезмерного употребления воды.

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Эксперты предостерегают от изоляции

Охранники, наблюдавшие за Тернбуллом через камеры, заявили, что не имели подготовки по вопросам психического здоровья и не знали, что чрезмерное потребление воды может быть смертельным. По данным следствия, после падения мужчины охранник заметил его на полу через 13 минут. Скорую помощь вызвали после того, как у Тернбулла начались судороги.

Судебно-психиатрический эксперт Дэнни О’Салливан предположил, что психоз без медицинской помощи и пребывание в камере с минимумом отвлекающих факторов могли способствовать развитию полидипсии — состояния, при котором человек не может перестать пить воду. Другой психиатр, Керри Игл, заявила, что изоляция может усиливать панику, паранойю, нарушения сна, делирий и другие психические расстройства.

Служба исправительных учреждений Нового Южного Уэльса сообщила, что обновила правила, чтобы чрезмерное употребление воды определялось как риск, как рекомендовала коронер. Ведомство также заявило об изменениях для более эффективного выявления людей в состоянии дистресса и координации между охраной и медицинскими службами.

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