Небольшой самолёт разбился на автобане A2 к северо-востоку от Магдебурга в восточной части Германии. Спасатели извлекли из обломков двух пассажиров, оба погибли.

На дороге не повреждено ни одного автомобиля

Как сообщает RMF24, полиция, которую цитирует агентство dpa, пока не зафиксировала повреждений ни одного автомобиля в результате катастрофы. На снимках с места происшествия видно, как пожарные тушат обломки самолёта примерно за километр до придорожной стоянки.

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Обстоятельства катастрофы выясняются

Обстоятельства аварии пока неизвестны. Полиция установит, каким образом и по какой причине самолёт оказался над автобаном. Работа полиции и экстренных служб на месте продолжалась несколько часов.

По данным сервиса Flightradar, разбившийся самолёт был рассчитан на двух человек и зарегистрирован на аэроклуб в Кроппе, в земле Шлезвиг-Гольштейн. Он вылетел из аэропорта в Шлезвиге в 12:33.

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