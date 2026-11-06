Mały samolot rozbił się na autostradzie A2 na północny wschód od Magdeburga we wschodniej części Niemiec. Ratownicy wydobyli z wraku dwóch pasażerów, obaj zginęli.

Żaden samochód na drodze nie został uszkodzony

Jak informuje RMF24, policja, cytowana przez agencję dpa, jak dotąd nie odnotowała uszkodzeń żadnego samochodu w wyniku katastrofy. Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać strażaków gaszących wrak samolotu około kilometra przed parkingiem przy autostradzie.

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Okoliczności katastrofy są wyjaśniane

Okoliczności wypadku nie są jeszcze znane. Policja ustali, w jaki sposób i z jakiego powodu samolot znalazł się nad autostradą. Działania policji i służb ratunkowych na miejscu trwały kilka godzin.

Według serwisu Flightradar rozbity samolot był przeznaczony dla dwóch osób i zarejestrowany na aeroklub w Kropp w Szlezwiku-Holsztynie. Wystartował z lotniska w Szlezwiku o godz. 12:33.

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