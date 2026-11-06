Правительство Великобритании планирует обязать работодателей указывать зарплату в объявлениях о вакансиях. Правительство должно в ближайшее время внести соответствующий законопроект в парламент, сообщает Der Spiegel.

Поддержка молодых соискателей работы

Инициатива связана с намерением сократить число молодых людей, которые не работают, не учатся и не проходят профессиональную подготовку. В Великобритании таких людей в возрасте от 16 до 24 лет почти миллион — это 13% этой возрастной группы и один из самых высоких показателей в Европе.

Премьер-министр Энди Бернем заявил, что люди должны знать, сколько приносит работа, прежде чем тратить время и усилия на подачу заявки. По данным правительства, это требование также может усилить прозрачность оплаты труда и противодействовать неравенству, которое способно ставить женщин в худшее положение.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Зарплаты в вакансиях

По оценкам британской профессиональной ассоциации в сфере управления персоналом CIPD, немногим более двух из пяти работодателей всегда указывают в вакансиях диапазон зарплаты. В то же время конкретный размер оплаты всегда указывает менее чем каждый пятый работодатель.

В ЕС действует Директива о прозрачности оплаты труда 2023/970. Она предусматривает, что работодатели должны сообщать кандидатам начальную зарплату или ее диапазон до собеседования.

Читай нас в