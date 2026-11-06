Na Tajwanie emerytowany generał Tsang Yu-hsia i pięć innych osób zostali zwolnieni za kaucją po przesłuchaniach w sprawie domniemanego pomagania w ingerencji Pekinu w lokalne wybory. Jak podaje Taipei Times, prokuratura w Kaohsiungu ustaliła kaucję dla Tsanga na 700 tys. nowych dolarów tajwańskich i zakazała mu opuszczania Tajwanu.

Podejrzenie wpływania na wybory

Śledztwo przekazało prokuraturze biuro terenowe Biura Śledczego Ministerstwa Sprawiedliwości w powiecie Pingtung. Według tego biura Tsang, który stoi na czele Stowarzyszenia Odrodzenia Kultury Chińskiej i Rozwoju Gospodarczego Tajwanu, pomagał mającemu siedzibę w Chinach Stowarzyszeniu Absolwentów Akademii Wojskowej Huangpu w działaniach mających na celu podważenie lokalnych wyborów 28 listopada.

Biuro oświadczyło, że Tsang, działając pod bezpośrednim kierownictwem tego stowarzyszenia, zapewniał tajwańskim wyborcom bezpłatne wyjazdy, wycieczki i posiłki w restauracjach w Chinach. Twierdzi również, że wiedział on, iż stowarzyszenie stanowi przykrywkę dla działalności zjednoczonego frontu.

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Przeszukania i inni podejrzani

Według biura Tsang organizował na Tajwanie bankiety, podczas których wzywał gości do głosowania na konkretnych kandydatów i sprzeciwiania się osobom związanym z Akademią Kuma. Tę grupę szkoleniową w zakresie obrony cywilnej współzałożył deputowany Puma Shen, kandydat Demokratycznej Partii Postępowej na burmistrza Tajpej.

Funkcjonariusze przeprowadzili przeszukania w 14 domach i biurach oraz przesłuchali 22 osoby. Wobec pięciu innych domniemanych współsprawców zastosowano kaucje od 50 tys. do 100 tys. nowych dolarów tajwańskich, a także zakazano im wyjazdu z Tajwanu.

W 2024 roku wojsko obniżyło emeryturę Tsanga o 75% na pięć lat po tym, jak sąd uznał go za winnego naruszenia przepisów regulujących stosunki między Tajwanem a Chinami kontynentalnymi. Podstawą było to, że stał podczas wykonywania hymnu państwowego Chin w Hongkongu.

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