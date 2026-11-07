Irak wydobywa ponad 5 mln baryłek ropy dziennie — Asharq Al-Awsat
Irak wydobywa ponad 5 mln baryłek ropy dziennie, poinformował minister ropy Basim Mohammed państwową agencję INA. Pisze o tym Asharq Al-Awsat. Minister złożył oświadczenie w sobotę, 7 listopada.
Dążenie do zwiększenia kwoty OPEC
Według Reutersa Bagdad dąży do uzyskania od OPEC podwyższenia kwoty wydobycia. Na irackie władze wywierają presję gospodarcze skutki wojny z Iranem oraz nowe inwestycje dużych firm naftowych, które zwiększają presję na wzrost wydobycia.
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Reuters zauważa, że to dążenie może potencjalnie wywołać rozbieżności między Irakiem a grupą producentów ropy.
Zależność budżetu od ropy
Według informacji Reutersa konflikt szczególnie dotknął Irak: kraj został zmuszony do znacznego ograniczenia eksportu ropy i stracił część dochodów naftowych. W ubiegłym roku ropa zapewniła 88% dochodów rządu Iraku.