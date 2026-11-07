Ирак добывает более 5 млн баррелей нефти в сутки — Asharq Al-Awsat

Ирак добывает более 5 млн баррелей нефти в сутки, сообщил министр нефти Басим Мухаммед государственному агентству INA. Об этом пишет Asharq Al-Awsat. Заявление министр сделал в субботу, 7 ноября.

Стремление увеличить квоту ОПЕК

По данным Reuters, Багдад стремится добиться от ОПЕК повышения квоты на добычу. На иракские власти оказывают давление экономические последствия войны с Ираном и новые инвестиции крупных нефтяных компаний, которые усиливают давление в пользу наращивания добычи.

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Reuters отмечает, что это стремление потенциально может вызвать разногласия между Ираком и группой производителей нефти.

Зависимость бюджета от нефти

По информации Reuters, конфликт особенно сказался на Ираке: страна была вынуждена значительно сократить экспорт нефти и потеряла часть нефтяных доходов. В прошлом году нефть обеспечила 88% доходов иракского правительства.

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