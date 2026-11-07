Ірак видобуває понад 5 млн барелів нафти на добу — Asharq Al-Awsat

Ірак видобуває понад 5 млн барелів нафти на добу, повідомив міністр нафти Басім Мухаммед державному агентству INA. Про це пише Asharq Al-Awsat. Заяву міністр зробив у суботу, 7 листопада.

Прагнення збільшити квоту ОПЕК

За даними Reuters, Багдад прагне домогтися від ОПЕК підвищення квоти на видобуток. На іракську владу тиснуть економічні наслідки війни з Іраном і нові інвестиції великих нафтових компаній, які посилюють тиск щодо нарощування видобутку.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Reuters зазначає, що це прагнення потенційно може спричинити розбіжності Іраку з групою виробників нафти.

Залежність бюджету від нафти

За інформацією Reuters, конфлікт особливо позначився на Іраку: країна була змушена значно скоротити експорт нафти й втратила частину нафтових доходів. Торік нафта забезпечила 88% доходів іракського уряду.

Читай нас у