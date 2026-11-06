在尼泊尔，尼泊尔大会党称有关其主席加甘·塔帕可能被捕的传闻，是旨在压制反对派的政治阴谋。该党在领导层会议后表示，其认为这些消息的传播与塔帕对政府的批评有关，《加德满都邮报》报道。

该党和塔帕的声明

尼泊尔大会党在声明中提到，据称有人散布捏造的指控、监视党成员并对他们进行恐吓。该党称，受到当局保护的人参与了传闻的传播，并承诺将抵制试图让政府批评者噤声的行为。

有关塔帕可能被拘留的传闻已传播至第三天，此前出现了一段录音，据称其中包含被拘押的中间人伊纳姆·萨普科塔的证词。录音中有人声称，为正式承认由塔帕领导的尼泊尔大会党派系， allegedly支付了1.8亿尼泊尔卢比。录音还提到，据称存在涉及选举委员会和最高法院法官的安排。

塔帕否认在争取党派获得承认的过程中存在任何资金交易，并呼吁对该录音进行彻底且公正的调查。他表示，在他加强对政府的批评后，这些指控被用来恐吓反对派。

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警方和政府的立场

该党领导人对有关便衣警察可能监视塔帕的住所及其位于格亚内什瓦尔办公室的消息表示担忧。三名与该政治人物关系密切的消息人士也向该报表示，他们听说了他可能被捕的情况，并试图了解细节。

不愿具名的总理巴伦德拉·沙阿秘书处代表表示，政府首脑办公室没有关于准备拘留塔帕的信息。警方发言人阿比纳拉扬·卡夫莱也表示，他不知道有这样的计划，且无法证实有关监视的消息。

政治对抗

自该党第十五次全国代表大会以来，塔帕多次批评政府的工作。沙阿总理则通过在社交媒体发帖作出回应。尼泊尔大会党还表示，打算对其认为参与试图诋毁该党及其领导层的人员提起诉讼。

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