В Непале партия «Непальский конгресс» назвала слухи о возможном аресте своего президента Гагана Тхапы политическим заговором, направленным на подавление оппозиции. После встречи руководства партия заявила, что, по ее мнению, распространение этих сообщений связано с критикой правительства со стороны Тхапы, сообщает Kathmandu Post.

Заявления партии и Тхапы

В заявлении «Непальского конгресса» говорится о якобы распространении сфабрикованных обвинений, слежке за членами партии и их запугивании. Политическая сила утверждает, что к распространению слухов причастны люди, пользующиеся защитой властей, и обещает противодействовать попыткам заставить критиков правительства замолчать.

Слухи о возможном задержании Тхапы распространяются третий день — после появления аудиозаписи, которая якобы содержит показания находящегося под стражей посредника Инама Сапкоты. В записи прозвучало утверждение, что 180 млн непальских рупий якобы заплатили за официальное признание фракции «Непальского конгресса», возглавляемой Тхапой. Также там говорилось о якобы договоренностях с участием Избирательной комиссии и судей Верховного суда.

Тхапа отверг любые финансовые операции в борьбе за признание партии и призвал провести тщательное и беспристрастное расследование записи. Он заявил, что обвинения используются для запугивания оппозиции после того, как он усилил критику правительства.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиция полиции и правительства

Лидеры партии выразили обеспокоенность сообщениями о возможном наблюдении за домом Тхапы и его офисом в Гьянесваре со стороны полицейских в штатском. Трое собеседников издания, близких к политику, также заявили, что слышали о вероятности его ареста и пытались выяснить подробности.

Представитель секретариата премьер-министра Балендры Шаха, говоривший на условиях анонимности, заявил, что офис главы правительства не располагает информацией о подготовке задержания Тхапы. Представитель полиции Абинараян Кафле также сообщил, что ему ничего не известно о таком плане, и не смог подтвердить информацию о слежке.

Политическое противостояние

Тхапа неоднократно критиковал работу правительства после 15-го общего съезда партии. Премьер-министр Шах в ответ публиковал посты в социальных сетях. «Непальский конгресс» также сообщил о намерении обратиться в суд против лиц, которых считает причастными к попыткам дискредитировать партию и ее руководство.

Читай нас в