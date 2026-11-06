W Nepalu partia Kongres Nepalski nazwała pogłoski o możliwym aresztowaniu swojego przewodniczącego, Gagana Thapy, politycznym spiskiem mającym na celu stłumienie opozycji. Po spotkaniu kierownictwa partia oświadczyła, że jej zdaniem rozpowszechnianie tych informacji wiąże się z krytyką rządu przez Thapę, informuje Kathmandu Post.

Oświadczenia partii i Thapy

W oświadczeniu Kongresu Nepalskiego mowa jest o rzekomym rozpowszechnianiu sfabrykowanych oskarżeń, śledzeniu członków partii i ich zastraszaniu. Ugrupowanie twierdzi, że w rozpowszechnianie plotek zaangażowane są osoby korzystające z ochrony władz, i zapowiada przeciwdziałanie próbom uciszenia krytyków rządu.

Pogłoski o możliwym zatrzymaniu Thapy krążą już trzeci dzień, po pojawieniu się nagrania audio, które rzekomo zawiera zeznania przebywającego w areszcie pośrednika Inama Sapkoty. Na nagraniu padło twierdzenie, że 180 mln rupii nepalskich rzekomo zapłacono za oficjalne uznanie frakcji Kongresu Nepalskiego kierowanej przez Thapę. Mówiono tam również o rzekomych ustaleniach z udziałem Komisji Wyborczej i sędziów Sądu Najwyższego.

Thapa odrzucił wszelkie transakcje finansowe w walce o uznanie partii i wezwał do dokładnego oraz bezstronnego zbadania nagrania. Oświadczył, że oskarżenia są wykorzystywane do zastraszania opozycji po tym, jak nasilił krytykę rządu.

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Stanowisko policji i rządu

Liderzy partii wyrazili zaniepokojenie doniesieniami o możliwym obserwowaniu domu Thapy i jego biura w Gyaneshwar przez policjantów po cywilnemu. Trzech rozmówców publikacji bliskich politykowi również oświadczyło, że słyszeli o prawdopodobieństwie jego aresztowania i próbowali ustalić szczegóły.

Przedstawiciel sekretariatu premiera Balendry Shaha, który wypowiadał się pod warunkiem zachowania anonimowości, powiedział, że biuro szefa rządu nie ma informacji o przygotowaniach do zatrzymania Thapy. Rzecznik policji Abinarayan Kafle także przekazał, że nic nie wie o takim planie i nie zdołał potwierdzić informacji o obserwacji.

Konfrontacja polityczna

Thapa wielokrotnie krytykował pracę rządu po 15. zjeździe generalnym partii. Premier Shah odpowiadał, publikując wpisy w mediach społecznościowych. Kongres Nepalski poinformował również o zamiarze skierowania sprawy do sądu przeciwko osobom, które uważa za zaangażowane w próby zdyskredytowania partii i jej kierownictwa.

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