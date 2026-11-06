Demokratka Pia Dandiya pokonała republikanina Caseyego Askara w wyborach do Izby Reprezentantów USA w 22. okręgu wyborczym na Florydzie. Była dyrektorka szkoły, której rodzice wyemigrowali z Indii, zdobyła około 52% głosów wobec 48% dla Askara.

Według NDTV World, jej zwycięstwo wzmacnia nieformalną grupę ustawodawców pochodzenia indyjskiego w Izbie Reprezentantów, znaną jako Samosa Caucus. Grupa mogła stracić dwóch członków i zmniejszyć się z sześciu do czterech kongresmenów.

Reelekcje i wstępne wyniki

W Wirginii kongresmen Suhas Subramanyam został wybrany ponownie w 10. okręgu, pokonując republikanina Dave'a Beckwitha. W stanie Waszyngton Pramila Jayapal miała według prognoz zachować mandat w 7. okręgu, gdzie rywalizowała z republikaninem Niravem Shethem.

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Kongresmen z Kalifornii Ro Khanna również zdobył nową kadencję w 17. okręgu po zwycięstwie nad republikaninem Riteshem Tandonem. Ami Bera prowadził z republikaninem Robbem Tuckerem w niedawno zmienionym 3. okręgu Kalifornii, mając około 60% głosów wobec 40%.

Możliwy powrót do sześciu członków

W Arizonie lekarz i były ustawodawca stanowy Amish Shah prowadził z republikaninem Jayem Feelym w 1. okręgu wyborczym. Jeśli Shah utrzyma przewagę, liczebność Samosa Caucus ponownie wyniesie sześciu członków.

Wcześniej przedstawiciel Illinois Raja Krishnamoorthi opuścił miejsce w Izbie Reprezentantów, aby kandydować do Senatu USA, jednak przegrał demokratyczne prawybory z wicegubernatorką stanu Julianą Stratton. Przedstawiciel Michigan Shri Thanedar również nie zdobył nowej kadencji, przegrywając demokratyczne prawybory z ustawodawcą stanowym Donovanem McKinneyem.

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