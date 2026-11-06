Meta dodała do Muse przestrzenie AI do osobistych zadań — The Verge

Meta rozpoczęła wdrażanie w asystencie AI Muse nowej funkcji Spaces, która umożliwia tworzenie spersonalizowanych interaktywnych przestrzeni wewnątrz aplikacji. Jak informuje The Verge, za pomocą tej funkcji można stworzyć między innymi centrum zakupów, panel do nauki, tracker muzyki lub quiz.

Tworzenie i edytowanie przestrzeni

Użytkownik może opisać potrzebną przestrzeń w poleceniu dla Muse, a następnie zmieniać ją za pomocą kolejnych komend dla asystenta. W utworzonych przestrzeniach można oznaczać wykonane punkty, dodawać notatki i wprowadzać inne zmiany.

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Jeśli przestrzeń zostanie połączona z odpowiednią aplikacją, Muse będzie mogło aktualizować w tle ceny, daty i inne informacje. Firma przewidziała również możliwość dodawania przestrzeni do panelu bocznego Muse, przenoszenia ich do głównej karty oraz ustawiania czasu wyświetlania.

Aktualizacje dla użytkowników Muse

Meta podaje przykład korzystania z planera: można pozostawić go na pierwszym planie w dni robocze, a w sobotę zastąpić planami na weekend. Funkcja Spaces jest wdrażana dla wszystkich użytkowników Muse wraz ze specjalistyczną wersją modelu sztucznej inteligencji Muse Wonder. Firma rozważa również możliwości udostępniania utworzonych przestrzeni między użytkownikami i wspólnej pracy nad nimi.

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