Meta добавила в Muse ИИ-пространства для личных задач — The Verge

Meta начала внедрять в ИИ-помощнике Muse новую функцию Spaces, которая позволяет создавать персонализированные интерактивные пространства внутри приложения. Как сообщает The Verge, с помощью этой функции можно создать, в частности, центр покупок, панель для обучения, трекер музыки или викторину.

Создание и редактирование пространств

Пользователь может описать нужное пространство в запросе к Muse, а затем изменять его с помощью последующих команд для помощника. В созданных пространствах можно отмечать выполненные пункты, добавлять заметки и вносить другие изменения.

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Если пространство подключить к соответствующему приложению, Muse сможет обновлять в фоновом режиме цены, даты и другие сведения. Компания также предусмотрела возможность добавлять пространства на боковую панель Muse, перемещать их на главную вкладку и настраивать время показа.

Обновления для пользователей Muse

Meta приводит пример использования планировщика: его можно оставлять на переднем плане в рабочие дни, а в субботу заменять планами на выходные. Функция Spaces разворачивается для всех пользователей Muse вместе со специализированной версией модели искусственного интеллекта Muse Wonder. Компания также рассматривает возможности распространения созданных пространств между пользователями и совместной работы над ними.

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