Irak opracował plany reagowania na możliwy konflikt zbrojny między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Według urzędników, na których powołuje się Asharq Al-Awsat, władze wzmocniły nadzór w miastach przygranicznych, rozmieściły jednostki wojskowe na terenach przygranicznych i przyznały dowódcom uprawnienia do natychmiastowego reagowania na zbrojne naruszenia bez zgody głównodowodzącego.

Kontrola granic

Nienazwany wysokiej rangi urzędnik służb bezpieczeństwa powiedział gazecie, że wzmocniony monitoring obejmuje granicę iracko-irańską — od Sulajmanijji w irackim Kurdystanie po Basrę na południu kraju. Armia rozmieszcza się także wzdłuż granicy z Syrią.

Dowództwo wojskowe poświęca szczególną uwagę Basrze z powodu obaw, że uzbrojone grupy mogą działać na strategicznie ważnych obszarach. Inny urzędnik, który uczestniczył w spotkaniu dotyczącym możliwych konsekwencji wojny, oświadczył, że premier Ali az-Zaidi przyznał dowódcom armii wyjątkowe uprawnienia do powstrzymywania uzbrojonych grup i reagowania na naruszenia ze strony nielegalnych formacji.

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Środki cywilne

Iracka ministerialna rada bezpieczeństwa narodowego omówiła również środki cywilne na wypadek eskalacji. Obejmują one możliwe przejście szkół na naukę zdalną, przeniesienie i cyfrowe zabezpieczenie wrażliwych dokumentów państwowych, a także przygotowania do przyjęcia osób, które mogą uciekać ze stref działań bojowych.

Jednocześnie źródło rządowe zaznaczyło, że na podjęcie decyzji o zmianie formatu nauki lub pracy instytucji państwowych jest jeszcze za wcześnie. Według źródła rząd przygotował pierwsze plany awaryjne w marcu, a następnie aktualizował je wraz ze zmianą okoliczności.

Urzędnicy polityczni poinformowali gazetę o rosnącym niepokoju w związku z doniesieniami, że powiązane z Iranem uzbrojone grupy w Iraku zaktualizowały listy potencjalnych celów na polecenie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Po rozmowie telefonicznej z prezydentem USA Donaldem Trumpem Ali az-Zaidi ponownie oświadczył, że Irak nie pozwoli wykorzystywać swojego terytorium do ataków na sąsiednie kraje.

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