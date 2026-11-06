伊拉克已制定应对美国与伊朗之间可能发生军事冲突的计划。据Asharq Al-Awsat援引官员的话报道，当局加强了边境城市的监控，在边境地区部署了军事部队，并授权指挥官无需获得总司令批准即可立即应对武装侵犯行为。

边境管控

一名不愿具名的高级安全官员向该媒体表示，强化监控覆盖伊拉克与伊朗的边境，从伊拉克库尔德斯坦的苏莱曼尼亚到该国南部的巴士拉。军队也正在叙利亚边境沿线部署。

由于担心武装组织可能在具有战略重要性的地区活动，军事指挥部尤其关注巴士拉。另一名参加有关战争可能后果会议的官员表示，总理阿里·扎伊迪已授予陆军指挥官特殊权力，以遏制武装团体并应对非法武装组织的侵害行为。

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民事措施

伊拉克国家安全部长理事会还讨论了局势升级时的民事措施。其中包括学校可能转为远程教学、转移并以数字方式保存敏感的国家档案，以及准备接收可能逃离战区的人员。

与此同时，一名政府消息人士指出，现在决定改变教学形式或国家机构工作方式还为时过早。该消息人士称，政府于3月制定了首批紧急计划，之后随着情况变化不断更新这些计划。

政治官员向该媒体表示，有报道称伊拉克境内与伊朗有关联的武装组织奉伊斯兰革命卫队之命更新了潜在目标清单，这加剧了担忧。在与美国总统唐纳德·特朗普通电话后，阿里·扎伊迪重申，伊拉克不会允许其领土被用于袭击邻国。

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