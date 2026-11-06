Ірак розробив план дій на випадок конфлікту США та Ірану — Asharq Al-Awsat

Ірак розробив плани реагування на можливий воєнний конфлікт між Сполученими Штатами та Іраном. За даними посадовців, на яких посилається Asharq Al-Awsat, влада посилила нагляд у прикордонних містах, розгорнула військові підрозділи в прикордонних районах і надала командирам повноваження негайно реагувати на збройні порушення без погодження з головнокомандувачем.

Контроль кордонів

Неназваний високопосадовець сил безпеки повідомив виданню, що посилений моніторинг охоплює іраксько-іранський кордон — від Сулейманії в Іракському Курдистані до Басри на півдні країни. Також армія розгортається вздовж кордону із Сирією.

Особливу увагу військове командування приділяє Басрі через побоювання, що озброєні угруповання можуть діяти у стратегічно важливих районах. Інший посадовець, який був присутній на нараді щодо можливих наслідків війни, заявив, що прем'єр-міністр Алі аз-Заїді надав армійським командирам виняткові повноваження для стримування озброєних груп і реагування на порушення з боку незаконних формувань.

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Цивільні заходи

Іракська міністерська рада з національної безпеки також обговорила цивільні заходи на випадок ескалації. Серед них — можливий перехід шкіл на дистанційне навчання, переміщення та цифрове збереження чутливих державних записів, а також підготовка до прийому людей, які можуть тікати із зон бойових дій.

Водночас урядове джерело зазначило, що рішення про зміну формату навчання або роботи державних установ ухвалювати ще зарано. За його словами, перші екстрені плани уряд підготував у березні та надалі оновлював їх відповідно до зміни обставин.

Політичні посадовці повідомили виданню про посилення тривоги через повідомлення, що пов'язані з Іраном збройні угруповання в Іраку оновили переліки потенційних цілей за наказом Корпусу вартових ісламської революції. Після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом Алі аз-Заїді повторив, що Ірак не дозволить використовувати свою територію для нападів на сусідні країни.

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