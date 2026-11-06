Ирак разработал планы реагирования на возможный военный конфликт между Соединенными Штатами и Ираном. По данным чиновников, на которых ссылается Asharq Al-Awsat, власти усилили наблюдение в приграничных городах, развернули воинские подразделения в приграничных районах и предоставили командирам полномочия немедленно реагировать на вооруженные нарушения без согласования с главнокомандующим.

Контроль границ

Неназванный высокопоставленный сотрудник сил безопасности сообщил изданию, что усиленный мониторинг охватывает ирако-иранскую границу — от Сулеймании в Иракском Курдистане до Басры на юге страны. Армия также разворачивается вдоль границы с Сирией.

Военное командование уделяет особое внимание Басре из-за опасений, что вооруженные группировки могут действовать в стратегически важных районах. Другой чиновник, присутствовавший на совещании о возможных последствиях войны, заявил, что премьер-министр Али аз-Заиди предоставил армейским командирам исключительные полномочия для сдерживания вооруженных групп и реагирования на нарушения со стороны незаконных формирований.

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Гражданские меры

Иракский министерский совет по национальной безопасности также обсудил гражданские меры на случай эскалации. Среди них — возможный переход школ на дистанционное обучение, перемещение и цифровое хранение конфиденциальных государственных документов, а также подготовка к приему людей, которые могут бежать из зон боевых действий.

В то же время правительственный источник отметил, что принимать решение об изменении формата обучения или работы государственных учреждений пока преждевременно. По его словам, первые чрезвычайные планы правительство подготовило в марте и впоследствии обновляло их в соответствии с изменением обстоятельств.

Политические чиновники сообщили изданию об усилении тревоги из-за сообщений о том, что связанные с Ираном вооруженные группировки в Ираке обновили перечни потенциальных целей по приказу Корпуса стражей исламской революции. После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Али аз-Заиди вновь заявил, что Ирак не позволит использовать свою территорию для нападений на соседние страны.

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