Microsoft wygasza wynajem mocy AI od Oracle — Channel NewsAsia

Microsoft wygasza porozumienie dotyczące wynajmu od Oracle mocy obliczeniowych dla sztucznej inteligencji. Poinformowała o tym agencja Reuters, a Channel NewsAsia opublikowało ten materiał, powołując się na Bloomberg.

Rezygnacja z przedłużenia kontraktu

Według Bloomberga Microsoft w ostatnich miesiącach odłączał wynajmowane od Oracle moce obliczeniowe po podjęciu decyzji o nieprzedłużaniu kontraktu. Jak twierdzą źródła zaznajomione ze sprawą, jest to część szerszego przeglądu przez Microsoft partnerstw chmurowych wartych miliardy dolarów.

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Bloomberg zaznaczył również, że z czasem moce wynajmowane od Oracle stały się mniej wartościowe dla Microsoftu, ponieważ przestały odpowiadać zmieniającym się potrzebom firmy.

Reakcja rynku

Podczas popołudniowego handlu akcje Oracle spadły o prawie 3%, podczas gdy notowania Microsoftu niemal się nie zmieniły. Microsoft i Oracle nie udzieliły natychmiastowego komentarza na zapytania Reutersa.

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