Microsoft wygasza wynajem mocy AI od Oracle — Channel NewsAsia
Microsoft wygasza porozumienie dotyczące wynajmu od Oracle mocy obliczeniowych dla sztucznej inteligencji. Poinformowała o tym agencja Reuters, a Channel NewsAsia opublikowało ten materiał, powołując się na Bloomberg.
Rezygnacja z przedłużenia kontraktu
Według Bloomberga Microsoft w ostatnich miesiącach odłączał wynajmowane od Oracle moce obliczeniowe po podjęciu decyzji o nieprzedłużaniu kontraktu. Jak twierdzą źródła zaznajomione ze sprawą, jest to część szerszego przeglądu przez Microsoft partnerstw chmurowych wartych miliardy dolarów.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Bloomberg zaznaczył również, że z czasem moce wynajmowane od Oracle stały się mniej wartościowe dla Microsoftu, ponieważ przestały odpowiadać zmieniającym się potrzebom firmy.
Reakcja rynku
Podczas popołudniowego handlu akcje Oracle spadły o prawie 3%, podczas gdy notowania Microsoftu niemal się nie zmieniły. Microsoft i Oracle nie udzieliły natychmiastowego komentarza na zapytania Reutersa.