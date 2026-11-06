Microsoft сворачивает аренду ИИ-мощностей у Oracle — Channel NewsAsia

Microsoft сворачивает соглашение об аренде у Oracle вычислительных мощностей для искусственного интеллекта. Об этом сообщило агентство Reuters, а Channel NewsAsia опубликовало этот материал со ссылкой на Bloomberg.

Отказ от продления контракта

По данным Bloomberg, Microsoft в последние месяцы отключала арендованные у Oracle вычислительные мощности после решения не продлевать контракт. Как утверждают источники, знакомые с вопросом, это является частью более широкого пересмотра Microsoft облачных партнерств стоимостью в миллиарды долларов.

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Bloomberg также отметил, что со временем арендованные у Oracle мощности стали менее ценными для Microsoft, поскольку перестали соответствовать меняющимся потребностям компании.

Реакция рынка

Во время дневных торгов акции Oracle снизились почти на 3%, тогда как котировки Microsoft почти не изменились. Microsoft и Oracle не предоставили немедленных комментариев на запросы Reuters.

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