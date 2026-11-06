美国国民警卫队将开始在美国华盛顿使用船只、最多60辆带有标识的巡逻车和军用战术车辆。据《国会山报》报道，五角大楼一名官员称，国防部长皮特·赫格塞思于10月底批准了这一决定。

车辆、船只和照明塔

在10月29日的一份备忘录中，赫格塞思批准使用最多60辆带有警方标识的巡逻车、军用战术车辆、最多20座照明塔和发电机，以及哥伦比亚特区国民警卫队的船只。这些装备将用于支持白宫“让华盛顿特区安全和美丽”倡议框架下的联邦和地方执法行动。

五角大楼官员没有说明将使用哪些具体的军用车辆。不过，最先报道该备忘录的Politico曾提到悍马车和轻型中型战术车辆。军方人员被禁止使用这些装备追捕嫌疑人或实施拘留。军用车辆必须留在美国首都直至年底。

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在阿纳科斯蒂亚巡逻

这些船只将为警方提供外围警戒，协助警方追捕华盛顿东南部阿纳科斯蒂亚地区涉嫌的帮派头目和毒贩。它们不会被用于监视美国公民。根据备忘录，国民警卫队船只上必须始终有联邦执法人员，以便在嫌疑人试图逃入水中时将其拘留。

华盛顿部署了略少于3100名国民警卫队人员。他们自夏末以来一直驻扎，当时联邦当局根据总统行政命令暂时接管了该市的执法活动。该任务的批评者，包括市政府官员、民主党人和公民自由倡导者，称其成本高昂、缺乏明确战略，并且干预公民自由。

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